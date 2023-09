Caso sospetto di Dengue in via Boselli a Piacenza, stasera parte la disinfestazione

Caso sospetto di febbre da virus Dengue nella zona di via Boselli. Verranno quindi attuati, in via precauzionale, alcuni interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare in un raggio di 100 metri dall’abitazione dell’uomo: si tratta di una persona da poco rientrata da un viaggio in Africa, dove potrebbe aver contratto il virus per poi manifestare i sintomi una volta a casa. Dal Comune di Piacenza tengono a precisare che “il caso in questione, se confermato, non sarebbe in alcun modo collegato al recente caso di contagio da Dengue riscontrato nella stessa zona“.

I trattamenti adulticidi saranno effettuati nelle aree pubbliche in questione tra la mezzanotte e le ore 6 del mattino del 15, 16 e 17 settembre. Contestualmente, si eseguiranno trattamenti larvicidi nei tombini pubblici e, a partire dalle ore 8 della sola giornata di lunedì 18 settembre, si procederà con interventi adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli – piogge intense o venti con velocità superiore ai 3 metri al secondo – le operazioni potrebbero essere sospese o posticipate.