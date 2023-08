Caso sospetto in via Boselli: ipotesi virus Dengue. Scatta la disinfestazione

Caso sospetto in via Boselli a Piacenza: si ipotizza l’infezione da virus Dengue. In attesa delle verifiche condotte dall’Ausl su un paziente ricoverato con sintomi riconducibili alla malattia trasmessa dalle zanzare, il sindaco Katia Tarasconi ha emesso un’ordinanza a titolo precauzionale che prevede “una disinfestazione straordinaria adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali, sia in aree pubbliche che private, in un raggio di cento metri dall’abitazione”. Oggi pomeriggio le autorità riceveranno l’esito degli esami: se la presenza del virus Dengue sarà confermata, la ditta incaricata della disinfestazione entrerà in azione intorno a mezzanotte.

Nel frattempo sono stati apposti i cartelli che segnalano, nella zona di via Boselli prossima ai campi sportivi Bertolini e Rugby Lyons, il caso sospetto di febbre da Dengue. “Questa situazione comporterebbe un grave pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini” si legge nell’ordinanza che motiva l’urgenza degli interventi, eseguiti dall’azienda “L’Europea Organizzazione Nazionale Srl”.

In particolare, i trattamenti previsti riguardano le superfici pubbliche, le zone private porta a porta e le fognature, sempre in orario notturno per assicurare l’assenza di persone. Il provvedimento dell’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di “restare al chiuso, proteggere gli animali domestici, non esporre all’esterno biancheria, alimenti e altri oggetti di uso quotidiano e procedere con uso di guanti al lavaggio con abbondante acqua dei giochi dei bambini e dei mobili che, lasciati all’esterno, siano stati esposti al trattamento”. Poi un promemoria alla collettività: “Evitare, nelle aree verdi e cortilizie, la formazione di ristagni d’acqua ed effettuare regolari trattamenti di disinfestazione con prodotti larvicidi nelle caditoie e nelle raccolte d’acqua non eliminabili”.

La polizia locale assisterà gli operatori e regolerà le temporanee modifiche o limitazioni alla viabilità ordinaria che dovessero rendersi necessarie. In caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli – piogge intense o venti di velocità superiore ai 3 metri al secondo – le operazioni potrebbero essere sospese o posticipate.