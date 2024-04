Piante e manutenzione: i genitori sistemano il giardino della “Rodari” di Piacenza

Alcuni genitori della scuola materna “Rodari” di Piacenza sono scesi in campo – anzi, in giardino – per riqualificare gli spazi esterni dell’istituto con nuove piante, fiori, pulizia e giochi per i più piccoli.

L’iniziativa, ormai una tradizione, si intitola “Non ti scordar di me”. Fondamentale il supporto di Legambiente: “Forniamo un sostegno organizzativo, ma le vere protagoniste sono le famiglie e le insegnanti” sottolinea la referente Laura Chiappa. “Si tratta di una occasione di protagonismo e partecipazione attiva dove l’intera comunità si prende cura della scuola e svolge piccoli lavori di manutenzione – conclude la portavoce di Legambiente – per renderne più accoglienti e confortevoli gli spazi”.

Nella scuola materna Rodari, tra l’altro, il volontariato dei genitori è diventato un’abitudine: “Ogni mercoledì le famiglie puliscono il vialetto dell’istituto” raccontano le insegnanti Barbara Zintl e Tiziana Gattazzo.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: