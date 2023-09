Sospetto Dengue in via Mazzini a Gossolengo. Stasera scatta la disinfestazione

Riscontrato a Gossolengo un caso sospetto di febbre da virus Dengue nella zona di via Mazzini. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di avviare interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare in un raggio di 100 metri dall’abitazione presa in considerazione. I trattamenti adulticidi saranno effettuati nelle aree pubbliche dalle 23,30 di stasera alle cinque del mattino di domani. L’intervento sarà ripetuto anche la notte tra sabato e domenica e quella tra domenica e lunedì. “Le operazioni – fanno sapere dal Comune – saranno rinviate solo in caso di maltempo”.

Contestualmente, verranno eseguiti trattamenti larvicidi nei tombini pubblici. Da domani mattina, alle nove, sono previsti anche interventi adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private. “La Polizia Locale assisterà gli operatori e regolerà le temporanee modifiche o limitazioni alla viabilità ordinaria che dovessero rendersi necessarie” precisa il sindaco Andrea Balestrieri.