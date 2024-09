Un caso accertato di Dengue a Vigolzone, disinfestazione per tre sere

Un caso di Dengue è stato accertato a Vigolzone dove nella mattinata di martedì 17 settembre il sindaco Gianluca Argellati ha emanato un’ordinanza di disinfestazione nella zona in cui abita una coppia appena tornata da un viaggio all’estero e di cui uno dei dei coniugi ha manifestato la febbre. La persona è risultata positiva all’infezione riconducibile alla zanzara Dengue. Ausl di Piacenza ha segnalato immediatamente il caso al Comune di Vigolzone che si è subito attivato secondo i protocolli.

al via la disinfestazione

La coppia vive in via Libertà e la disinfestazione – adulticida e larvicida – sarà effettuata per tre sere consecutive a partire da oggi in un raggio di 100 metri dall’abitazione, sia in aree pubbliche sia in aree private. “Ora la coppia è in quarantena – fa sapere il sindaco Argellati -. Il Comune ha attivato con Ausl tutti i protocolli sanitari a partire dalla disinfestazione. Possiamo dire che la situazione non è preoccupante perché prima di tutto non è un contagio autoctono, ma importato, e perché tutti i protocolli necessari sono già stati attivati”.