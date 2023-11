Piacenza bloccata e inquinata dal traffico. In cittÃ  circolano 90mila veicoli

Via Boselli, via XXI Aprile (l’anello delle Mura), via Giordani, viale Sant’Ambrogio, le tangenziali. Muoversi in auto in città è sempre più complesso a meno di mettere in conto code talvolta estenuanti – non più solo nelle ore di punta – e sprecare delle ore di vita. Anche l’amministrazione comunale si sta interrogando su quella che non appare una semplice percezione, ma un dato di fatto: sulle strade di Piacenza c’è sempre più traffico. Lo dimostrano anche i numeri diffusi dall’Aci: in una città che conta 102mila abitanti circolano quasi 90mila veicoli. Per spostarsi, insomma, non si rinuncia all’auto privata, che sia per lavoro o per piacere. Piacenza non rappresenta certo un’eccezione, il fenomeno è generalizzato. E questo, purtroppo, con buona pace di chi si batte lodevolmente e strenuamente contro lo smog e sponsorizza l’utilizzo dei mezzi pubblici o la cosiddetta mobilità dolce.

È la ragione per cui, anche in vista dell’adozione del Put (piano urbano del traffico) prevista nei prossimi mesi, il Comune sta studiando alcune mosse per snellire il traffico nei punti di maggiore stress. Per l’assessore alla viabilità Matteo Bongiorni “L’aumento del traffico è connesso anche al cambio di abitudini che si registra da dopo il Covid in avanti, ma ci sono anche altri fattori che concorrono: il numero di auto in circolazione, quello dei cantieri, sia pubblici che privati, che a volte costituiscono un tappo”.

L’analisi dei nodi del traffico da parte di Comune ed esperti è di ordine viabilistico e si orienta su due direttrici: si punta da una parte a migliorare la scorrevolezza in alcuni punti, dall’altra ad affrontare la questione parcheggi all’interno della zona a traffico limitato (Ztl).

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ