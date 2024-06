A luglio la raccolta porta a porta cambierà: arrivano i contenitori con i microchip

Nella prossima ecoguida sostenibile di Piacenza potrebbe esserci anche l’avvio della raccolta puntuale in città. Da luglio infatti la raccolta porta a porta progressivamente cambierà: a partire delle frazioni i canonici bidoni dei rifiuti indifferenziati verranno sostituiti da contenitori (o sacchi) dotati di un apposito microchip che permetterà di monitorare le raccolte.

È questa la novità uscita dall’incontro che il comune ha tenuto con i ragazzi che partecipano al progetto europeo “Responsive youth for climate action” e che sono chiamati a realizzare un’ecoguida per rendere Piacenza più sostenibile.

il progetto

“A luglio partirà una fase di trasformazione della raccolta di porta a porta che resta ma verrà fatta in modalità puntuale – spiega il comune di Piacenza – in pratica per i rifiuti indifferenziati verrà misurato il numero di volte in cui l’operatore svuota il bidone che sarà dotato di microchip”.

L’incontro ha offerto ai ragazzi l’occasione di presentare il loro progetto che a breve sarà disponibile online e che sarà suddiviso in macro-aree tematiche: dalla gestione dei rifiuti e riciclo al consumo del cibo, dalla legislazione alla partecipazione.

“Sono i comportamenti individuali che ci fanno essere responsabili – conclude il comune- pensiamo ad esempio all’inquinamento atmosferico: si tratta di un’emergenza specifica del nostro territorio ed è un nemico invisibile, perché difficilmente misuriamo l’effetto tangibile delle polveri sottili o dell’ozono. E per quanto riguarda le polveri sottili, il problema sono le caldaie e il traffico veicolare che dipende da noi”.