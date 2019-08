Si sente male dopo la puntura di un insetto: anziano soccorso dall’elicottero e portato a Piacenza

In estate aumentano gli episodi di punture di insetti che, in alcuni casi, possono anche compromettere la vita. Anche questa mattina, 14 agosto, un uomo si è sentito male dopo una puntura mentre si trovava nella zona di Travo, in località Cà del Monte. Si tratta di un 80enne piacentino che ha accusato un malore ed è stato soccorso dall’eliambulanza. Dopo le prime cure, l’anziano è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dove è stato ricoverato. Dai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita.

