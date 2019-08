Piacentina si perde nei boschi e non torna a dormire, albergatore lancia l’allarme. In corso le ricerche

Sono in corso, nella zona di Bagno di Romagna, sull’Appennino Cesenate, le ricerche di una donna di circa 70 anni, residente a Piacenza, uscita ieri, 15 agosto, per una passeggiata nei boschi. La donna, che da anni trascorre le vacanze in questa parte della Romagna, non ha più dato notizie di sé: a dare l’allarme ai carabinieri – spiega una nota del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna – è stato il proprietario dell’albergo dove alloggia la signora quando in tarda serata non l’ha vista rientrare.

L’ultimo contatto telefonico risale a questa mattina, 16 agosto, intorno alle 8. La 70enne è stata contattata e ha spiegato di non essere in grado di trovare il sentiero per tornare indietro. Sono in corso le ricerche per individuarla e riportarla a casa sana e salva.