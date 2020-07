Vagava al buio vicino a una strada: donna salvata da una guardia di Metronotte Piacenza

Era passata da poco la mezzanotte quando una guardia giurata di Metronotte Piacenza, in servizio nelle vicinanze di Caorso, ha notato che una donna camminava in evidente stato confusionale al margine della carreggiata in direzione Zerbio. Immediatamente, la pattuglia di vigilanza ha arrestato la sua corsa per mettere in sicurezza la donna e allertare la centrale operativa di Strada Caorsana. I carabinieri, avvisati dalla vigilanza, avevano ricevuto circa un’ora prima una segnalazione relativa alla scomparsa di una donna, la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dalla guardia giurata. Il vigilante l’ha quindi trattenuta fino all’arrivo della pattuglia del 112 che, dopo averla presa in custodia, l’ha accompagnata a casa.

