Auto rubata da un concessionario ritrovata a Montale da Metronotte

Rubata da un concessionario locale a fine 2022, un’auto è stata ritrovata questa mattina a Montale da una pattuglia dell’istituto di vigilanza Metronotte Piacenza durante un servizio ispettivo che rientra nel Progetto Sicurezza.

La guardia ha notato alcune anomalie e ha segnalato la targa alla centrale operativa Metronotte che, interfacciandosi con la Questura, ha confermato il furto del mezzo.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.

Nel biennio 2021/2022 Metronotte Piacenza ha ritrovato 16 auto rubate.

“Sono sempre più frequenti questi episodi dove vengono ritrovati veicoli oggetto di furto – spiega Metronotte Piacenza – e lasciati in sosta all’interno di quartieri residenziali “pronti per essere utilizzati all’occorrenza”, nel tentativo di confonderli con i mezzi dei residenti del quartiere. Oltre che nella zona di Montale, alcuni recuperi sono avvenuti nei quartieri di Borgotrebbia, Besurica, Vallera, I Vaccari ed in altri contesti residenziali, che vedono centinaia di abitazioni aver sottoscritto dei servizi che prevedono varie ispezioni nell’arco dell’arco delle 24 ore e nelle fasce orarie più a rischio, a tutela dei beni e delle abitazioni stesse che sempre più spesso in questo ultimo periodo vengono prese di mira dai così detti “topi d’appartamento”.