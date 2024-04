“Funzione sociale oltre la vigilanza”: a Piacenza il raduno delle Guardie giurate

Piacenza è stata teatro – domenica 21 aprile – del diciannovesimo raduno delle Guardie Giurate, evento coinciso con la celebrazione di San Giorgio, patrono della categoria dal 1993. Un’occasione per celebrare non solo l’impegno accanto alle forze dell’ordine, ma anche i caduti in servizio.

“L’evento di ieri – si legge in una nota diffusa da Metronotte Piacenza – ha rappresentato un’opportunità preziosa per consolidare legami e condividere esperienze, enfatizzando il ruolo delle guardie giurate come un ingranaggio sempre più imprescindibile nella macchina della sicurezza. La nostra professione, infatti, va oltre la mera vigilanza; svolgiamo una funzione sociale fondamentale, operando spesso in silenzio ma con una presenza costante e rassicurante. Il tema della collaborazione – si legge – è stato al centro delle discussioni, riflettendo sulla nostra capacità di operare congiuntamente non solo tra noi, ma anche con le altre forze di sicurezza. La giornata è stata un’espressione vivida di questa sinergia, dalla messa alla cerimonia di alzabandiera, dimostrando la nostra coesione e la nostra forza come collettivo”.