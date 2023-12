Metronotte vigilanza: “In un anno 89mila allarmi e 800 interventi al giorno”

“Un anno eccezionale che nonostante le difficoltà si conclude con una crescita a doppia cifra di tutta l’operatività dell’azienda”. La soddisfazione di Pietro Ercini, presidente e socio fondatore di Metronotte Vigilanza a margine della conferenza di fine anno organizzata all’interno dell’aula magna dell’Isii Marconi. “Abbiamo gestito oltre 89mila eventi di allarme che significa oltre 800 interventi al giorno – spiega Giampaolo Zilocchi, socio fondatore e titolare di licenza di Pubblica sicurezza -. Oggi siamo 462 tra guardie e dipendenti, abbiamo aumentato il numero di pattuglie sul territorio e continuiamo a crescere”. Durante l’anno sono stati effettuati anche 23 fermi: “un numero – commenta Zilocchi – importante e motivante per l’organico, perché un conto è sventare i furti un conto è prendere chi li commette”.

Ma com’è cambiato il lavoro della guardia giurata? “È cambiato tutto – risponde Roberto Gambazza -, è cambiata la delinquenza e quindi sono cambiati anche i nostri metodi di intervento. Siamo formati e preparati per offrire un servizio fondamentale”. Metronotte Vigilanza investe nelle nuove tecnologie e nella formazione del personale per rispondere presente alle esigenze di sicurezza degli oltre 7mila clienti situati non solo nel Piacentino, ma anche nel basso Lodigiano, nel territorio di Stradella e nel Parmense.