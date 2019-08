Piacenza piange un altro morto sul lavoro. Un operaio ha perso la vita questa mattina cadendo da una scala da un’altezza di almeno quattro metri in una ditta di logistica in via Piemonte, zona Caorsana.

Inutili i soccorsi dei mezzi del 118, sul posto i carabinieri per cercare di fare luce sulla dinamica della tragedia.

