Commozione e generosità: raccolta fondi tra i colleghi per la famiglia di Nicoletta

Non si arresta l’ondata di commozione e il cordoglio attorno alla tragica scomparsa di Nicoletta Palladini. Decine e decine di messaggi postati anche sui social e numerosi mazzi di fiori posizionati davanti all’azienda dov’è morta la notte tra domenica 6 e lunedì 7 novembre sono il simbolo del grande affetto verso l’operaia di Borgonovo.

In vetreria tra le ex colleghe e gli ex colleghi è partita una raccolta di offerte da destinare alla famiglia.

Ai dipendenti dell’azienda verrà concesso di assentarsi dal lavoro per assistere ai funerali di sabato pomeriggio.

