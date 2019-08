Ricerche anche nel fine settimana, il prefetto: “Con più volontari e unità cinofile”. Campo base a Veleia

Sesto giorno di ricerche di Massimo Sebastiani e di Elisa Pomarelli scomparsi da domenica 25 agosto. Da questa mattina il campo base è a Veleia, la terza area da perlustrare dopo le prime due vella zona di Gropparello e Sariano.

“Le ricerche proseguiranno anche nel fine settimana – ha spiegato il prefetto di Piacenza, Maurizio Falco, al termine del vertice di ieri in prefettura al quale hanno preso parte tutte le forze in campo -, con in maggior dispiegamento di persone e di unità cinofile”.

Inizialmente era stato ipotizzato di spostare il campo base a Carignone di Morfasso, ma per una maggior disponibilità di spazio è stato deciso di installarlo a Veleia.