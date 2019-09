Impressionante frana sul passo del Cerro: “E’ così da diversi mesi”

Si procede ormai a un’unica corsia, sulla strada che da Bettola porta in Valperino. Si tratta della provinciale 39 del passo del Cerro: turistica, panoramica, adorata da ciclisti e motociclisti. “Un peccato però vedere che quella frana non sia mai stata sanata e le condizioni della strada peggiorino di mese in mese”, proseguono alcuni cittadini.

Il tratto in questione si trova a poche centinaia di metri dopo il passo, verso Perino. “È in queste condizioni ormai da mesi – lamentano i residenti nella zona -. La cosa assurda è che su entrambi i versanti sono appena state riasfaltate diverse centinaia di metri di strada. Come sempre si aspetta forse che succeda qualcosa di brutto per intervenire a sanare il progressivo dissesto idrogeologico”. Asfaltare e intervenire per sanare un fronte di frana piuttosto esteso ha un costo ovviamente diverso: “Però non si può neppure ignorare il problema, visto che tra poco non ci sarà neppure più la strada”, concordano anche i turisti appassionati della zona.