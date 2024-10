Bettola, ripristinata e asfaltata la strada provinciale verso il passo del Cerro

Si transita nuovamente in sicurezza sulla strada provinciale che da Bettola raggiunge il passo del Cerro. Due anni fa, sulla provinciale, a circa due chilometri da Bettola, era ceduto un tratto di strada per uno sviluppo pari a 30 metri circa a causa di una frana sotto la carreggiata, che costringeva il passaggio su un solo lato della strada.

Con fondi regionali e provinciali sono stati effettuati gli interventi necessari per il ripristino, asfaltatura compresa.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ