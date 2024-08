Bettola, fino al 18 agosto la mostra che ricorda la Libera Repubblica partigiana

Ottant’anni fa in questo periodo Bettola stava vivendo l’esperienza di Libera Repubblica. Era stata costituita nel luglio del 1944. Per quattro mesi Bettola diventò la capitale della Resistenza piacentina e fu vivace centro di una zona libera che si estende nell’Alta Val Nure.

LA mostra fotografica

Per l’anniversario, l’associazione Gruppo Ricerca immagine di Bettola ha allestito una mostra fotografica che rimarrà aperta fino al 18 agosto nei locali di piazza Colombo numero 50, un edificio che fu danneggiato da una bomba che i partigiani misero nel vicino albergo grande, sede delle SS che fuggirono verso Piacenza. Da qui nacque la libera repubblica partigiana di Bettola, retta da un consiglio comunale, in cui si stampava anche moneta. La mostra rientra nel calendario delle attività dell’Anpi Valnure e ha il patrocinio e contributo del Comune di Bettola, nonché la collaborazione dell’Isrec, l’istituto di storia contemporanea di Piacenza.

presente anche pier luigi bersani

Il suo presidente, Pier Luigi Bersani, era presente all’inaugurazione, accanto agli organizzatori, Piero Bonvini e Marcellina Anselmi. “Stiamo vivendo un momento nel quale si stanno sdoganando gesti, simboli, pratiche dell’antisemitismo, razzismo, fascismo e nazismo – riflette Bersani-. Ne abbiamo qualche segno anche a Piacenza. Sono brutte cose che hanno preso le mosse da un pensiero che si è diffuso a livello internazionale, negazionista, contro la scienza e contro la storia. Non basta una risposta politica, ma deve essere civile, morale, democratica, etica. Ai 4 mesi di Libera Repubblica di Bettola seguirono altri 4 mesi drammatici, con il grande rastrellamento invernale ed il fatto vergognoso di Rio Farnese. I cognomi di questi caduti ci suonano tutti familiari. Dobbiamo tenere viva questa storia e trasmetterla alle nuove generazioni, nel modo giusto. Si può pensarla come si vuole in politica, ma non si può concedere nulla al fascismo e al nazismo. Cerchiamo di fare la nostra parte”. Nel 1994 Bettola fu insignita di medaglia d’argento al valor militare per la lotta di liberazione.

i dettagli sulla mostra

La mostra è aperta nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 21 alle 23 e nei giorni feriali dalle 21 alle 23. La presenza di Bersani è stata l’occasione per una domanda di politica sulla possibilità che sia lui il costruttore di un’alternativa nel panorama politico italiano.

“Ho detto mille volte che alla mia generazione tocca spingere il carro e non trainarlo. Bisogna che venga avanti una nuova generazione con l’aiuto nostro e noi della nostra generazione – ha proseguito Bersani – dobbiamo guardare alle cose con le lenti bifocali, cioè con una lente che valorizzi l’esperienza che abbiamo alle spalle, ed una lente che sappia guardare le nuove cose, con gli occhi della nuova generazione altrimenti non si va avanti. Io sto svolgendo come posso questo compito da volontario della politica, dando una testimonianza, non a chiacchiere, che si può fare politica anche senza essere candidati a nulla, anzi è un dovere fare politica anche per chi non è candidato a nulla”.