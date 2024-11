Aggredito e ferito al collo, muore 42enne a Bettola. Fermato un sospetto

Si chiamava Nikolin Nika l’uomo morto nel pomeriggio di domenica 24 novembre a Bettola in viale Vittoria.

Il 42enne è stato affrontato in strada da un uomo che lo ha ferito mortalmente al collo non lasciandogli scampo. Poco tempo dopo i carabinieri hanno fermato in paese una persona sospettata di essere l’autore del delitto.

La vittima di origini albanesi abitava da anni a Bettola con la famiglia e aveva un impiego in un’impresa di legname. Lascia la moglie e due figli.

I primi testimoni del fatto hanno visto che l’uomo aveva tre lesioni al collo, una molto profonda, probabilmente quella che gli è costata la vita. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno compiuto un disperato tentativo di salvare il ferito ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e l’uomo è morto dissanguato.

Meno di due ore dopo il fatto è stato fermato un sospetto in un’abitazione di Bettola. L’uomo è stato portato in serata nella caserma del comando provinciale dell’Arma di via Beverora per essere interrogato.

Davanti al bar di viale della Vittoria dove è avvenuta la tragedia, sono accorsi anche i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo con il maggiore Michele Mezzetti, i colleghi della stazione di Bettola e della stazione di Rivergaro, con il luogotenente Roberto Guasco. In serata è arrivata a Bettola la pm Ornella Chicca, che sta coordinando le indagini. I carabinieri della scientifica hanno a lungo analizzato la scena del crimine.

Gli articoli di Ermanno Mariani ed Elisa Malacalza su Libertà