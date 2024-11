Uomo di 42 anni morto a Bettola con ferite al collo: indagano i carabinieri

Un uomo di 42 anni è morto intorno alle 18.30 di oggi, 24 novembre, a Bettola, davanti a un bar. I soccorritori del 118 lo hanno ritrovato con alcune profonde ferite al collo che si sono rivelate fatali. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio delle forze dell’ordine, ma alla base potrebbe esserci una lite degenerata in tragedia.

Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le indagini sono in corso: i carabinieri stanno cercando di identificare l’aggressore o gli aggressori, attualmente in fuga, e di ricostruire l’accaduto.