Addio al partigiano Ugo Magnaschi, il cordoglio del sindaco di Piacenza

Piacenza dice addio al partigiano Ugo Magnaschi, di 97 anni.

Nato a Montechino di Gropparello il 9 Aprile 1927 ha combattuto nella Resistenza con il nome di battaglia “Corriere”, “Funno” nella 2ª Brigata di manovra “Evio Gallinari”.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI PIACENZA

“Con Ugo Magnaschi se ne va uno degli ultimi testimoni diretti della lotta per la Liberazione che valse, a Piacenza, la Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza. A lui rivolgiamo oggi un pensiero carico d’affetto e immensa riconoscenza, mentre la città si appresta a ricevere la visita del Presidente Mattarella in un ideale passaggio di consegne tra i valori dei nostri partigiani e i principi della Costituzione italiana, di cui il Capo dello Stato è custode e sommo rappresentante”.

Così, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità piacentina, la sindaca Katia Tarasconi ricorda Ugo Magnaschi: “Per tanti di noi – sottolinea – una figura familiare, sempre presente alle celebrazioni del 25 aprile in piazza Cavalli, il tricolore al collo, testimone del sacrificio di tanti giovani che, come lui, non esitarono a dare tutto nel nome della libertà, della democrazia e dei diritti civili di cui tutti noi, oggi e per sempre, siamo debitori nei loro confronti”.