La scuola di via Ottolenghi sarà intitolata alla partigiana Medarda Barbattini

A Piacenza una scuola porterà il nome di una partigiana.

È quello di Medarda “Medina” Barbattini, staffetta, deportata al campo di Ravensbruck, ma anche prima donna eletta in consiglio comunale – insieme a Rita Cervini – nel dopoguerra, a cui sarà intitolata la scuola dell’infanzia di via Ottolenghi.

deliberata la richiesta

La richiesta, presentata dalla sezione cittadina dell’Anpi “Medina Barbattini” all’Ottavo circolo didattico e al Comune, è stata deliberata dalla giunta proprio ieri, martedì 10 settembre: entro la fine dell’anno scolastico in corso la scuola di via Ottolenghi 19 si chiamerà dunque “Scuola dell’infanzia Medarda Barbattini”.

È la prima in città a rendere omaggio a un protagonista attivo della Resistenza.

La conferma arriva anche dall’assessore alla scuola Mario Dadati: “Siamo contenti perché da qualche anno l’Anpi aveva fatto questa proposta – spiega – e, dopo essere passata alla dirigenza dell’Ottavo circolo didattico e al consiglio di circolo con parere positivo, anche la giunta si è espressa favorevolmente”.

una storia da trasmettere alle nuove generazioni

“Come Anpi abbiamo sempre pensato che per il suo contributo alla lotta di Liberazione e per il suo impegno civico la figura di Medina Barbattini meritasse l’intitolazione di una scuola – spiega la presidente della sezione cittadina dell’Anpi, Giulia Piroli – la sua storia deve essere trasmessa e conosciuta soprattutto dalle giovani generazioni”.