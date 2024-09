Prove sui materiali del ponte di rio Barbarone, senso unico alternato per tre giorni

Senso unico alternato per tre giorni, da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre, sulla strada provinciale 67 di Massara, nel territorio comunale di Bettola, dove saranno effettuate prove sui materiali del ponte rio Barbarone. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, informa che il senso unico sarà dalle 9 alle 17, sarà regolato da movieri, una disposizione necessaria per mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli ed evitare che si verifichino situazioni di pericolo. Gli esiti delle prove materiche sono preliminari alla verifica di sicurezza e alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica – che sarà completata entro l’anno – dell’intervento di manutenzione.