Da mercoledì 4 settembre il mercato bisettimanale torna in centro storico

Sono in dirittura d’arrivo, nel rispetto del cronoprogramma previsto, i lavori per l’estensione della rete del teleriscaldamento nella zona di piazza Duomo, che dal 24 luglio al 31 agosto hanno reso necessario il trasferimento del mercato bisettimanale sul Pubblico Passeggio.

A partire da mercoledì 4 settembre, con la conclusione del cantiere, gli stand del mercato torneranno quindi in centro storico, con la tradizionale dislocazione tra piazza Duomo e piazza Cavalli. Anche il mercato contadino, in queste settimane spostato sotto i portici di Palazzo Gotico, da venerdì 6 settembre riprenderà la sua abituale collocazione in piazza Duomo.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marco Tassi, e al Commercio, Stefano Cavalli, commentano:

“E’ stato senza dubbio un intervento complesso e impattante sulla città, ma, come era stato preannunciato all’inizio, i lavori sono proseguiti per tutto il mese d’agosto per permettere di avere già con l’inizio di settembre una Piazza Duomo restituita alla sua più completa funzionalità. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato alacremente in questo periodo, i cittadini, i turisti e gli operatori del commercio, ambulanti e in sede fissa, per la pazienza con cui hanno sopportato lo svolgimento dei lavori, che oggi restituiscono alla città una piazza ancora più bella e accogliente”.