In concomitanza con le festività di mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio, il Comune di Piacenza ha fatto sapere che il mercato in centro storico sarà sospeso. Si terrà invece regolarmente nella giornata di sabato 28 dicembre, così come sabato 4 gennaio 2020.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà