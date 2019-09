“Codice rosso”: tre uomini denunciati per maltrattamenti in città

Tre allontanamenti d’urgenza, i cosiddetti “Codici rossi” recentemente entrati in vigore, sono stati compiuti lo scorso fine settimana da polizia e carabinieri su disposizione del pm di turno Emilio Pisante. In tutti e tre i casi l’ipotesi di reato è quella di maltrattamenti in famiglia e minacce. Ad essere allontanati da casa, in seguito agli interventi delle forze dell’ordine, tre uomini di età compresa fra i 30 e i 40 anni. Si tratta di un disoccupato piacentino, un operaio romeno e un altro cittadino italiano. Tutti e tre si sono resi protagonisti di gravi minacce, in un caso anche davanti ai figli minori, nei confronti delle proprie compagne. Numerosi gli episodi pregressi, che hanno spinto il magistrato a disporre il provvedimento.

