Ricerche scomparsi di nuovo a Sariano. “Più approfondite e con scorta armata”

Riprendono oggi le ricerche di Elisa Pomarelli e di Massimo Sebastiani spariti nel nulla domenica 25 agosto. Dopo il vertice in prefettura di lunedì 2 settembre, le squadre formate dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco, e dai volontari della protezione civile ritorneranno a ispezionare i territori della zona di Sariano, dove verrà di nuovo allestito il campo base.

“Ora le ricerche verranno svolte con una nuova tecnica – ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri Michele Piras – con meno risorse ma più approfondite. Saranno svolte in sicurezza perché ogni squadra sarà affiancata da un uomo armato”. Interverranno anche le unità cinofile.

Una precauzione necessaria, anche se il prefetto di Piacenza, Maurizio Falco, ha escluso l’ipotesi di un profilo criminale di Sebastiani, come era stato ipotizzato nella mattinata. Il prefetto ha di nuovo invitato a non organizzare battute di ricerca indipendenti per non intralciare le squadre impegnate.

Domenica 1° settembre, a otto giorni di distanza dalla scomparsa di Elisa Pomarelli e di Massimo Sebastiani, le indagini avevano imboccato una svolta importante conseguente alla decisione della procura di non indagare più per sequestro di persona, ma per omicidio volontario e occultamento di cadavere.