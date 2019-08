Omicidio e occultamento di cadavere: le accuse della Procura a Sebastiani per la scomparsa di Elisa

La Procura di Piacenza ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia di cui non si hanno notizie da domenica 25 agosto. La drammatica svolta è arrivata nel pomeriggio di sabato 31 agosto e potrebbe essere legata agli esiti delle analisi compiute dai carabinieri del Ris di Parma sull’abitazione e le pertinenze di Massimo Sebastiani a Campogrande di Carpaneto, sequestrate insieme all’auto e al telefono dell’operaio 45enne. Lunedì è previsto un sopralluogo da parte degli inquirenti.

Questo non significa che la giovane non sia più in vita, ma è l’ipotesi investigativa della Procura.

La ragazza era stata vista per l’ultima volta alla trattoria “Il Lupo” di Ciriano di Carpaneto in compagnia del 45enne Massimo Sebastiani intorno alle 14 di domenica scorsa. I due si conoscevano da tre anni e da diverso tempo, in base alle testimonianze, lui si era invaghito di lei ma non era corrisposto.

Domenica, dopo il pranzo, di Elisa si sono perse le tracce mentre Massimo era stato visto da un benzinaio di Ciriano, in un bar di Celleri, a cena a Vigostano e verso mezzanotte mentre camminava con uno zaino in spalla sulla strada tra Sariano e Gropparello.

Oggi pomeriggio, sabato 31 agosto, nei boschi nei pressi di Veleia, i cani molecolari hanno individuato la presenza di tracce dell’operaio risalenti al massimo a due giorni fa. Per cercarlo sono impegnati 150 volontari coordinati dalla prefettura oltre alle forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura proseguono per chiarire i contorni della drammatica vicenda.