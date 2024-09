Elisa Pomarelli: cinque anni di dolore, presentato il documentario di Telelibertà

Sono passati cinque anni dalla scoperta del femminicidio della 28enne piacentina Elisa Pomarelli. Da tre anni gli amici della giovane piacentina organizzano il Femme Fest, per dire no al femminicidio. Incontri e dibattiti per tenere alta l’attenzione sul tema.

Nell’ambito del festival, ieri sera a Spazio 4 è stato presentato il teaser del documentario dedicato a Elisa Pomarelli che prossimamente andrà in onda su Telelibertà.

Sul palco sono saliti il registra Gianfranco Di Silvestro, il direttore editoriale di Libertà Gian Luca Rocco e la giornalista Nicoletta Marenghi.

FOTOGALLERY MAURO DEL PAPA