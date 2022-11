Omicidio Pomarelli, Sebastiani rinuncia alla Cassazione: “Mi fermo qui”

Massimo Sebastiani rinuncia alla Cassazione. Ieri, 18 novembre, era l’ultimo giorno utile per ricorrere al terzo grado di giudizio ma lui avrebbe detto: “Penso che sia sufficiente quello che ha stabilito l’Appello”.

Lo scorso 6 luglio infatti Sebastiani, in appello , difeso dall’avvocato Mauro Pontini, si era visto confermare 20 anni di pena, che gli erano stati inflitti in primo grado il 19 luglio del 2021 per l’omicidio di Elisa Pomarelli. L’appello aveva però riconosciuto un’attenuante a Sebastiani e concesso la diminuzione di due anni della libertà vigilata. Per il tornitore di Campo Grande di Carpaneto quanto deciso dall’Appello sarebbe quindi sufficiente ed ha detto: “Penso ci si debba fermare qui”.

Sebastiani aveva strangolato Elisa Pomarelli di 28 anni nel pollaio della sua casa a campo Grande di Carpaneto il 25 luglio del 2019, era poi fuggito e per molti giorni si era scatenata una caccia all’uomo conclusasi l’8 settembre a Sariano con la sua cattura da parte dei carabinieri di Carpaneto.

