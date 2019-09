Auto investita da un treno e trascinata lungo le rotaie a Sarmato: due persone ferite

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre in località Moschino di Sarmato: un’auto è stata infatti investita da un treno per i lavori della rete ferroviaria, in prossimità di un passaggio a livello. Pare che, proprio a causa dei lavori, le sbarre fossero alzate e la vettura, dopo essere stata centrata dal convoglio, sia stata trascinata per diversi metri lungo le rotaie. Le due persone a bordo del’auto sono rimaste ferite, anche se le conseguenze dell’episodio potevano essere ben peggiori. Sulla vettura anche un cane, rimasto illeso. La linea è stata interrotta e sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Nicolò con un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò.

