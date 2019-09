Torna il concorso “Storie di alternanza”. Premi dalla Camera di commercio

Terza edizione del concorso “Premio storie d’alternanza”, al quale possono partecipare gli Istituti scolastici di secondo grado che realizzino dei video e dei racconti in grado di illustrare i loro percorsi di alternanza scuola-lavoro. Una iniziativa alla quale contribuisce la Camera di commercio di Piacenza.

Sono previsti 3 premi per la categoria “Licei” e 3 premi per la categoria “Istituti tecnici e professionali”, con un doppio livello di premiazione locale e nazionale.

Oltre al premio a livello nazionale di 10mila euro previsto complessivamente per i 6 premi, la Camera di commercio di Piacenza metterà infatti a disposizione altri premi per gli istituti scolastici vincitori a livello territoriale.

Sulla base del regolamento proposto da Unioncamere, le scuole dovranno inviare la candidatura unitamente ad un video caratterizzato da particolari requisiti tecnici e ad una relazione descrittiva dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro, dalla quale si evincano le caratteristiche del progetto formativo, le attività previste e quelle realizzate, gli obiettivi del percorso, le modalità di svolgimento nonchè il sistema di monitoraggio dei risultati. L’esame dei video così trasmessi avverrà a cura di una commissione nominata su proposta del Segretario Generale e costituita da 3 componenti, individuati tra esperti di formazione, alternanza scuola-lavoro, rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell’istruzione e della ricerca, del mondo del lavoro e delle professioni.

I periodi di alternanza da inserire nel racconto multimediale, dovranno essere riferiti all’anno scolastico 2018/2019 e già conclusi.

Le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate a partire dal 9 settembre, fino al 21 ottobre 2019, accedendo alla piattaforma www.storiedialternanza.it.

Il regolamento del concorso sarà messo a disposizione sul sito internet www.pc.camcom.it.