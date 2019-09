Arrestato Silvio Perazzi: avrebbe aiutato Sebastiani a eludere le ricerche e a nascondersi

Un ulteriore sviluppo si aggiunge alla vicenda dell’omicidio di Elisa Pomarelli. Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Sebastiani, è stato arrestato nella notte.

In seguito agli approfondimenti investigativi, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato di favoreggiamento personale, per aver aiutato Sebastiani ad eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi.