Liceo Gioia, arriva la Web Tv. “Scuola virtuale”: oggi seconda giornata

“Buongiorno e ben ritrovati su Gioia Web Tv“. È stata la voce del 17enne Edoardo Barabaschi, affiancato dalla “collega” Selma Licina, a inaugurare la televisione online del liceo Gioia di Piacenza. In occasione del convegno nazionale “Scuola e virtuale”, gli studenti si sono reinventati come conduttori, tecnici e cameraman. Con il supporto tecnico della società “Tokyo studio”, così, un gruppo di giovani – già coinvolti nell’esperienza di Gioia Web Radio, la prima emittente radiofonica studentesca della nostra provincia – hanno trasmesso e commentato in diretta i momenti salienti dell’evento: prima i talk mattutini al teatro Municipale e poi i laboratori pomeridiani di realtà virtuale nelle aule del Gioia. Il programma – il primo di una lunga serie – è stato messo in onda sulla pagina Facebook ufficiale del liceo piacentino.

Oggi, mercoledì 25 settembre, è in programma il secondo e ultimo giorno del convegno nazionale “Scuola e virtuale” che ha portato a Piacenza circa mille docenti da tutta Italia per un confronto sulla tecnologia nella didattica.