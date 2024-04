La Piacenza che sognano i giovani: Po balneabile, skatepark e più piste ciclabili

Una Piacenza “a misura di giovane”, una Piacenza a misura di tutti. Nell’ambito del progetto “Itinerari di legalità”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e finanziato attraverso il bando Scuola+, 180 studenti del Liceo Gioia di otto classi dei tre indirizzi hanno sviluppato – tra le altre attività svolte durante l’anno – la loro idea di città del futuro.

una rete di piste ciclabili

“Prima di tutto, abbiamo pensato a come collegare meglio la città” ha spiegato Virginia Usini della 3° C linguistico. “La nostra idea sarebbe quella di potenziare la rete di piste ciclabili, soprattutto in direzione della periferia. Questo porterebbe benefici sia da un punto di vista logistico, alleggerendo il traffico veicolare, sia sotto il profilo ambientale. Per rendere operativa questa nostra proposta, passeremmo tramite un comitato studentesco, convocando tutti i rappresentanti delle varie classi della città. In seguito, faremmo un sondaggio per far comprendere alla Consulta degli studenti che la spinta dei giovani c’è. Passando per la Consulta, arriveremmo al Comune: abbiamo già individuato gli assessori ai quali rivolgerci, quelli per l’ambiente e dei servizi al cittadino”.

IL FIUME PO NUOVAMENTE BALNEABILE e lo skatepark

Non mancano idee utopiche e fantasiose, come quella di “rendere nuovamente balneabile il fiume Po“, spiega Marcello Perini della 2° A classico. “Vorremmo bonificare l’intera area del lungo fiume, rendendola un luogo accessibile a tutti. Inoltre, sarebbe bello creare uno skatepark cittadino”. A questo proposito, il Comune ha già avviato un progetto, con lo skatepark – il primo della città di Piacenza – che sorgerà al Daturi.

la bonifica del parco della galleana

Si parla tanto anche di ambiente: “Avevamo pensato a una bonifica totale del parco della Galleana – aggiunge Luca Campominosi della 3° B scientifico – rendendolo non solo un luogo di svago e aggregazione, ma una zona utile anche a scopi didattici“.

sconti per i mezzi pubblici e un tram per studenti

Un tema che si è rivelato molto sentito da tutti i giovani è quello dei trasporti. “I nostri compagni – fa sapere Emma Guarnaschelli della 2° A linguistico – hanno chiesto sconti e agevolazioni per chi i mezzi pubblici li prende tutti i giorni per andare a scuola. Interessante sarebbe anche l’istituzione di un tram dedicato agli studenti“.

il progetto “itinerari di legalitÀ”

Il progetto “Itinerari di legalità” ha avuto il suo momento clou nella mattinata di martedì 9 aprile. Alcuni rappresentanti delle classi coinvolte hanno vissuto un’esperienza unica sull’autobus didattico “Questo non è un autobus” di Sciara progetti, portando a compimento la formazione come divulgatori di legalità. Nella seconda parte della mattinata, le 8 classi al completo hanno assistito allo spettacolo “U parrinu”, dedicato alla figura di don Pino Puglisi, presso gli spazi dell’ex Chiesa del Carmine. Un percorso lungo un anno, che ha visto tutti i ragazzi coinvolti (coordinati dalla docente Alessandra Tacchini) partecipare con passione e serietà.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI