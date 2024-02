Dietrofront sulla Farnesiana: skatepark al Daturi. Il cinema sotto le stelle cambierà sede

Da via Penitenti al Daturi. Il futuro skatepark di Piacenza sorgerà nell’arena di viale Risorgimento, e non più nel quartiere Farnesiana. Il cambio di programma rispetto agli annunci di un anno fa emerge dal piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026 varato ieri dalla giunta Tarasconi. Parallelamente, dalla prossima estate il cinema all’aperto non sarà più organizzato al Daturi, lasciando così spazio allo skatepark: lo fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni. La nuova sede della rassegna culturale sarà individuata dall’associazione Cinemaniaci.

“Oggi Piacenza – si legge nei documenti – non ha zone dedicate alla pratica dello skateboard. Dal 2020 si tratta di una disciplina olimpica e raccoglie un sempre maggiore numero di consensi. Gli skaters locali sono soliti utilizzare le aree pubbliche come marciapiedi e scalinate, causando problemi di sicurezza e disturbo alla quiete pubblica. La costruzione di uno skate park sarebbe un’opportunità per fornire uno spazio adeguato, migliorando la qualità della vita nella comunità locale e fungendo da punto di aggregazione. La zona risulta ben servita dalle linee urbane del trasporto pubblico. Nelle immediate vicinanze sono presenti parcheggi pubblici”.

Il nuovo impianto sportivo, una pista destinata alla pratica dello skateboard con rampe e curve, occuperà un’area di circa 800 metri quadrati. L’importo previsto è di 300mila euro iva esclusa. L’ipotesi per la durata del cantiere è di 150 giorni. L’intervento è programmato nel 2024. Contestualmente allo skatepark, il Daturi sarà riqualificato, sempre quest’anno, nell’ottica di ospitare eventi e concerti, dunque con le infrastrutture necessarie: in questo caso il costo previsto è di circa 500mila euro.

Il piano triennale delle opere pubbliche dell’amministrazione Tarasconi, tra le altre cose, comprende anche la sistemazione degli orti urbani in città per 350mila euro, con l’obiettivo di “regolarizzare la situazione distributiva degli appezzamenti e dei rispettivi impianti, necessari alla corretta conduzione degli orti, oltreché ottimizzare gli spazi medesimi attraverso il rifacimento dell’irrigazione. I lavori dovranno iniziare entro l’autunno del 2024 e la riconsegna delle aree dovrà avvenire prima della stagione primaverile”. L’intervento riguarderà gli orti di Sant’Antonio, via Degani, via Boselli e nel parco Montecucco alla Besurica.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: