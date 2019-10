Comune di Piacenza resta senza direttore generale: Roberto Gerardi si è dimesso

Torna in Toscana

Roberto Gerardi si è dimesso questa mattina, 1 ottobre, dalla carica di direttore generale del Comune di Piacenza. Un decisione maturata, sembra, per avvicinarsi alla famiglia che vive in Toscana. Quarantotto anni, originario di Piombino, tra i suoi precedenti incarichi anche quello di segretario generale del Comune di Bergamo dove Gerardi ha allestito piani di spending review e anti-corruzione che sono stati presi a modello da molti Comuni italiani. Gerardi ha lasciato dunque l’incarico dopo soli due anni spiegando di aver trovato servizio in un Comune vicino alla sua città natale.

Ora si aprirà una selezione per la ricerca del nuovo direttore generale dell’ente.