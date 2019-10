Lavori in strada Gragnana, disagi anche a Sant’Antonio. I residenti: “Traffico bloccato, avvolti dai gas di scarico”

Un’ora e mezza da Piacenza a Castel San Giovanni e nel percorso concerti di clacson e traffico in tilt. Da tre sere, la via Emilia Pavese per uscire dalla città è completamente intasata a causa dei lavori nel tratto di strada Gragnana compreso tra la rotonda di via Turati e ponte Paladini verso Gragnanino. La corsia è totalmente chiusa fino al 31 ottobre. Anche Sant’Antonio, frazione di Piacenza, sta subendo le ripercussioni della chiusura. Per tutta la giornata il quartiere è avvolto dai gas di scarico delle auto. Alcuni commercianti lamentano che i clienti non si fermano per evitare il traffico nelle ore di punta, altri invece hanno dichiarato che, proprio per evitare la coda, gli automobilisti posteggiano e fanno un giro nel negozio.

Ieri la Provincia in una nota aveva segnalato che le alternative alla chiusura del tratto erano state prese in considerazione ma non erano state considerate percorribili. “Consapevoli degli inevitabili disagi causati all’utenza, che riportano alla memoria la situazione precedente all’apertura del Ponte Paladini, la Provincia segnala che verrà fatto il possibile per monitorare la situazione e per ridurre i tempi del cantiere”.

