Al via i lavori in strada Gragnana verso il ponte Paladini, limitazioni al traffico fino al 31 ottobre

Scattano oggi, fino al prossimo 31 ottobre, le limitazioni al traffico su strada Gragnana nel tratto compreso tra la rotonda di via Turati verso il ponte Paladini, per lavori di consolidamento stradale e riasfaltatura nei tratti maggiormente degradati. Per chi proviene dalla tangenziale di Piacenza (sia da via Einaudi che da Montecucco), l’accesso al strada Gragnana sarà inibito e sarà obbligatorio, per chi si dirige verso Gragnanino, percorrre la tangenziale fino alla fine, imboccare via Einaudi, la provinciale 10 e poi la provinciale 7 di Agazzano.

Per chi proviene in senso contrario, cioè da Gragnanino verso Piacenza, il traffico sarà a senso unico con limite di velocità di 50 chilometri orari.

I lavori stradali erano stati deliberati dal consiglio provinciale per un costo complessivo di circa 870mila euro.