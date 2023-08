Teleriscaldamento, tutti gli interventi con tempistiche e stato di avanzamento

L’assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni ha reso nota la “mappa” relativa alla situazione dei cantieri per lo sviluppo delle rete di teleriscaldamento a Piacenza, con tempistiche e stato di avanzamento dei lavori.

-Via Santa Franca: completato e asfaltato (cantiere smantellato completamente) già dal 7 luglio scorso.

-Piazzale Genova (tratto che va dal Pubblico Passeggio a via Genova): completamento lavori stimato al 31 agosto. Lo stato di avanzamento del cantiere è attualmente al 50%: è in corso il completamento della predisposizione di allacciamento del liceo “Respighi” e nei prossimi giorni verrà realizzato lo scavo di attraversamento della rotatoria posta all’intersezione con via IV Novembre in direzione via Genova.

-Viale Pubblico Passeggio (tratto che va da piazzale Genova a via Giordani, circa 500 metri): la realizzazione del cantiere è prevista a tratti discontinui, sfasati temporalmente l’uno dall’altro, non interferenti con le manifestazioni programmate nel mese di settembre (Mercato Europeo dal 16 al 18 settembre e un altro evento il 24 settembre). Complice anche la chiusura delle cave e degli impianti di produzione di bitume nella settimana di Ferragosto (circa 10 giorni), il tratto attualmente in corso da piazzale Genova (circa 100 metri) sarà completato e asfaltato entro l’8 agosto, dopodichè sospeso per poi riprendere da lunedì 21 agosto.

-Via Fulgosio: completamento lavori stimato venerdì 4 agosto, prima della riapertura completa al traffico.

-Via Vitali (tratto da Perletti a Emmanueli, circa 500 metri): completamento dei lavori stimato al 31 ottobre. Lo stato di avanzamento del cantiere è attualmente al 5%: complice anche la chiusura delle cave e degli impianti di produzione bitume nella settimana di ferragosto (circa 10 giorni), il tratto attualmente in corso da via Perletti sarà completato e asfaltato entro il 10 agosto, dopodichè sospeso per poi riprendere da lunedì 21 agosto.

-Via Casella: completamento lavori stimato al 9 agosto. Lo stato di avanzamento del cantiere è attualmente al 90%.

-Via Emmanueli (tratto da Vitali a Raffalda, circa 700 metri): cantiere in corso nel tratto compreso fra via Morigi e via Arrigoni (circa 200 metri) con completamento previsto il 31 agosto: si è data la priorità ai lavori da svolgersi nel tratto antistante la scuola “Pezzani”. Successivamente, da lunedì 4 settembre, il cantiere proseguirà in direzione via Vitali con durata prevista fino al 30 novembre.

-Via Mutti (tratto di circa 100 metri): programmato dal 4 settembre, durata circa 15 giorni.