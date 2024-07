Il 15 luglio parte il cantiere di via Beverora: tutte le modifiche alla viabilità

Parte il cantiere di via Beverora, a Piacenza. Per lavori di sistemazione della pavimentazione stradale lungo via Beverora e vicolo Montani dalle 6.00 del giorno 15 luglio (a fine lavori) sono previste queste modifiche alla viabilità:

In via Beverora e vicolo Montani e nei tratti segnalati, di volta in volta, da apposita segnaletica di cantiere:

l’istituzione del divieto di circolazione;

l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata;

in via Asse, in via Coglialegna, via Maddalena e via Venturini: l’istituzione del doppio senso di circolazione per gli autorizzati, nei tratti segnalati, di volta in volta, da apposita segnaletica di cantiere;

saranno disposte limitazioni al transito veicolare con le modalità indicate dalla segnaletica, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.

Le limitazioni al transito saranno principalmente disposte dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di ogni giorno.