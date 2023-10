Lavori in vicolo Perestrello e piazzetta S. Ilario. Modifiche alla viabilità in via Frasi

Nella giornata di giovedì 19 ottobre è in programma un intervento di manutenzione stradale in piazzetta S. Ilario e in vicolo Perestrello. Dalle 8 alle 18, pertanto, sarà vietata la circolazione e istituito il divieto di sosta, con la sola eccezione dei residenti che potranno accederi ai propri ingressi carrai e uscire da vicolo Sant’Ilario, eccezionalmente a doppio senso di marcia in concomitanza con i lavori.

In caso di condizioni meteo avverse, l’attività sarà posticipata a lunedì 23 ottobre.

Per consentire lavori di manutenzione sulla copertura di un fabbricato, nel tratto di via Felice Frasi tra via Sopramuro e via Sant’Antonino sarà istituito il divieto di sosta e – con l’eccezione di residenti, mezzi di soccorso e fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere lo stesso tratto in entrambi i sensi di marcia – il divieto di circolazione. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 18 nella settimana tra il 19 e il 26 ottobre, nonché tra il 2 e il 9 novembre.