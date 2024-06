Rottofreno: per il passaggio del Tour de France cambia la viabilità sulla via Emilia

Lunedì, 1 luglio, il Tour de France transiterà anche sulla Strada Statale n. 10 in Via Emilia per la tappa con partenza dalla città di Piacenza fino a Torino.

Gli atleti della competizione ciclistica internazionale entreranno nel territorio comunale di Rottofreno, provenendo dalla città di Piacenza, attorno alle 11.35 e proseguiranno in direzione Castel San Giovanni. Trattandosi di una manifestazione a carattere competitivo, la Prefettura di Piacenza ha scelto di disporre la chiusura della Strada Statale n. 10, indicativamente dalle 08.15 e sino al termine della competizione professionistica, alle 12.15 circa. L’arteria stradale, quindi, non risulterà percorribile in nessuno dei due sensi di marcia, con conseguente inaccessibilità di tutte le aree che non abbiano altre possibilità di ingresso.

Pertanto, per raggiungere la città di Piacenza, l’unica possibilità è quella di utilizzare il ponte Paladini mentre, per raggiungere Castel San Giovanni, l’unico percorso disponibile è quello di lungo la Strada Provinciale n. 11 in direzione Borgonovo Val Tidone.