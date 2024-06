Arriva il Tour de France, parola ai commercianti: “Sarà una grande festa”

Una marea gialla invaderà le vie, le strade e le piazze di Piacenza. Manca sempre meno alla partenza della terza tappa del Tour de France e cittadini e commercianti si preparano a vivere da protagonisti un evento di calibro internazionale.

Siamo andati ad ascoltare sensazioni, emozioni e anche qualche leggera polemica della vigilia tra i residenti e i lavoratori lungo la via Emilia Pavese che da piazzale Torino fino a San Nicolò sarà interessata dal passaggio del Tour lunedì primo luglio. La maggior parte di loro considera una grande opportunità per il territorio piacentino ospitare una manifestazione sportiva così importante, terza solo a Olimpiadi e Mondiali di calcio.

“Il Tour de France sarà una grande festa per Piacenza”

“Noi terremo aperto sperando di accogliere più tifosi possibili” afferma una barista. “Sarà una grande festa e al netto di alcuni disagi sopportabili non ci si può lamentare, ma solo cercare di cogliere l’occasione nel migliore dei modi” dice un altro commerciante. “Siamo fortunati ad avere il negozio che si affaccia sul percorso – spiega un giovane che lavora in zona Sant’Antonio – Terremo aperto e visto che vendiamo articoli sportivi ci sentiamo anche super pertinenti”.

“Noi guarderemo il passaggio del Tour insieme dalla finestra” raccontano due belle signore che abbiamo incontrato davanti a un negozio. “Quando passò il Giro d’Italia lanciai le rose verso i ciclisti, questa volta applaudirò insieme alla mia amica” ci confida una di loro. “Perché dovremmo lamentarci? È una cosa bellissima ed unica per la nostra città” prosegue la vicina.

Modifiche alla viabilità

Già dalle 14.30 di oggi entra in vigore il divieto di sosta nelle vie interessate dal Tour de France, dalle 8.00 alle 14.00 il divieto di circolazione. a Piacenza arriveranno 4.500 persone tra ciclisti, organizzatori, staff tecnico, personale della carovana pubblicitaria, giornalisti. A queste vanno aggiunte le circa 20mila persone stimate come pubblico. Una grande festa di sport, una grande vetrina per l’intero territorio.