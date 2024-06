È il giorno del Tour de France a Piacenza: navette gratuite, come cambia la viabilità

Il grande giorno è arrivato: Piacenza accoglie il Tour de France 2024. È in programma oggi (1° luglio) la partenza della carovana gialla dalla nostra città, con il percorso diretto fino a Torino, terzo segmento della 111esima edizione della Grande Boucle. Sono stati istituiti vari divieti di circolazione e sosta nelle strade interessate: qui tutti i dettagli sulle modifiche alla viabilità.

Il ritrovo dei corridori e il villaggio del Tour de France sono situati nel parcheggio di viale Malta, con apertura prevista per le 8:15. La carovana pubblicitaria parte dallo stadio Garilli, muovendosi verso il Pubblico Passeggio e attraversando la linea di partenza alle 9:15. Il corteo è composto da veicoli per una lunghezza totale di 13 chilometri.

Il ritrovo delle squadre e dei ciclisti è sempre nel parcheggio di viale Malta. L’appello delle squadre inizia alle 10:00 e termina alle 11:10. La partenza non competitiva è prevista per le 11:15 dallo stesso parcheggio, seguendo questo percorso: via Venturini, Stradone Farnese, via Giordani, Piazza Sant’Antonino, via Sant’Antonino, Piazza Cavalli, via XX Settembre, Piazza Duomo, via Romagnosi, viale Risorgimento, Piazzale Milano, via Maculani, via XXI Aprile lungo tutte le mura, Piazzale Torino, via Emilia Pavese, fino a Castelsangiovanni. La partenza reale della gara avviene sul ponte del Trebbia a San Nicolò.

Il tour interno della città parte dal parcheggio di viale Malta alle 11:15 e dura circa 20 minuti, raggiungendo il km0 a San Nicolò per le 11:35. Il passaggio a Rottofreno è previsto tra le 11:42 e le 11:43, a Sarmato tra le 11:46 e le 11:47, a Castel San Giovanni tra le 11:53 e le 11:55.

BUS NAVETTA

Per raggiungere la città il primo luglio, sono a disposizione navette gratuite ogni 10 minuti dall’expo, dal cimitero, dallo stadio e dalla Veggioletta.