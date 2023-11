Scontro tra due auto all’incrocio: ferita una donna che stava correndo

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente tra due auto avvenuto questo pomeriggio lungo Strada Gragnana all’incrocio con via Einaudi, poco prima del Ponte Paladini. A scontrarsi sono state due auto: in seguito all’impatto, uno dei veicoli – poco prima di finire nel canale che delimita la carreggiata – ha travolto una donna che stava facendo jogging. La podista ha rimediato un trauma alla caviglia, lievemente ferita anche la conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’Automedica del 118, oltre ad un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, alla polizia locale e ai vigili del fuoco di Castel San Giovanni.

