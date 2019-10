“Guardia medica al bar o al night durante il servizio”. Condannato a 8 mesi

Ex responsabile del servizio di guardia medica a Monticelli, condannato a 8 mesi. Secondo l’accusa il medico durante il servizio andava al bar a giocare ai videopoker o al night. Ieri la sentenza. L’imputato era accusato di truffa e interruzione di pubblico servizio. Il giudice lo ha condannato per la truffa e assolto per l’interruzione di pubblico servizio.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA