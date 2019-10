Agricoltore trova ordigno bellico in un campo. Arrivano gli artificieri

In via Lanza a Piacenza

Un ordigno bellico è stato individuato da un agricoltore in un campo di via Lanza a Piacenza. Si tratterebbe di un proiettile d’artiglieria risalente alla Seconda guerra mondiale che è stato prontamente rimosso dagli artificieri del Genio pontieri intervenuti insieme ai carabinieri e a un’ambulanza della Croce Rossa. L’ordigno è stato trasportato alla cava di Gossolengo per le operazioni di brillamento.