Uomini in corteo per difendere la libertà delle donne: sabato il sit-in

Uomini (ma non solo) in corteo sabato pomeriggio dal Respighi alle 15, fino a piazza Sant’Antonino. Per difendere la libertà delle donne, di scegliere. “Libere di scegliere (uomini per le donne)” è il titolo del sit-in organizzato da un piacentino, perito tecnico agrario, Manrico Maglia.

Organizzato prima, l’iniziativa ben si innesta sull’ultimo episodio di cronaca in cui una giovane piacentina – Marta Sofia Tiboni – ha denunciato di essere stata vittima in piazzetta San Francesco delle due manate sul sedere da parte di due giovani sconosciuti in bicicletta. Accadeva venerdì sera a tarda ora. Lo striscione “Libere di scegliere” sarà portato in corteo da Claudio, Giovanni, Manrico, Mattia, Michele, Rosario, Sergio e Vittorio. Maschi in prima fila, che ci mettono la faccia.

